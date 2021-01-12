Украинская теннисистка Марта Костюк улучшит свою позицию в рейтинге WTA. Костюк удачно выступила на турнире в Абу-Даби, на котором получила много зачетных очков.

Личный рекорд Костюк

18-летняя Костюк, которая сейчас занимает 99-е место, поднимется на 78-ю строчку с понедельника, 18 января. Об этом сообщает 24 канал.

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Это будет новый личный рекорд украинки. До сих пор лучшим результатом Марты была 97-я строчка рейтинга.

Продвижение Костюк в рейтинге стало возможным после выступления украинки на турнире в Абу-Даби. Костюк дошла до полуфинала, в котором уступила россиянке Веронике Кудерметовой.

Костюк – Кудерметова видеообзор матча

На турнире в Абу-Даби Костюк заработала 167 очков. Отметим, что это было первым выступление Костюк в полуфинале турнира уровня WTA.