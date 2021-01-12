Марта Костюк встановить особистий рекорд у рейтингу WTA після вдалого виступу в Абу-Дабі
Українська тенісистка Марта Костюк покращить свою позицію у рейтингу WTA. Костюк вдало виступила на турнірі в Абу-Дабі, на якому здобула багато залікових очок.
Особистий рекорд Костюк
18-річна Костюк, яка наразі займає 99-е місце, підніметься на 78-у сходинку з понеділка, 18 січня. Про це повідомляє 24 канал.
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Це буде новий особистий рекорд українки. Досі найкращим результатом Марти був 97-й рядок рейтингу.
Просування Костюк у рейтингу стало можливим після виступу українки на турнірі в Абу-Дабі. Костюк дійшла до півфіналу, в якому поступилася росіянці Вероніці Кудерметовый.
Костюк – Кудерметова відеоогляд матчу
На турнірі в Абу-Дабі Костюк заробила 167 очок. Зазначимо, що це був першим виступ Костюк у півфіналі турніру рівня WTA.
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