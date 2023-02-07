Костюк исполнила зажигательный танец на корте после курьеза от организаторов: забавное видео

Марта Костюк 6 февраля обыграла румынку Сорану Кирстя в 1/16 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби. Так получилось, что свою победу украинская теннисистка отпраздновала танцем.

Поединок длился почти два часа, а теннисистки выдали 3-сетовую встречу, закончившуюся в пользу украинки. В стартовом сете Костюк отдала Кирсте всего два гейма 6:2, а вот во второй партии румынка взяла реванш у Марты – 1:6, пишет 24 канал.

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Сделала из теннисного корта танцевальную площадку

Судьба путевки в 1/8 финала решалась в третьем сете, где Костюк повторил сценарий первой партии и закончил его со счетом 6:2.

Марта Костюк пробилась в 1/8 финала турнира в Абу-Даби.

За поединок против Кирсти украинская теннисистка выполнила 4 подачи навылет и 5 двойных ошибок на своих подачах. В процентном соотношении проиграла Соране в первой подаче – 55% против 65% у румынской соперницы.

После победного матча Костюк традиционно должна была поделиться несколькими словами с журналистами о встрече против Кирсти. Но когда Марта подошла к представителю СМИ, на арене включили музыку. Украинка не растерялась, а начала танцевать. С чувством ритма у Марты все хорошо.

Костюк встретила такой курьез организаторов турнира улыбкой и танцем, который заставил улыбнуться журналиста и поднял настроение болельщикам, которые были на трибунах.

Костюк станцевала на корте: смотрите видео

В 1/8 финала Костюк встретится с соперницей из топ-10 мирового рейтинга из Швейцарии Белиндой Бенчич (WTA №9). Поединок запланирован на 8 февраля, ориентировочное начало встречи в 08:00 (по Киеву).