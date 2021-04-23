Матч между Костюк и Конюх выдался довольно утомительным. Ведь теннисистки провели на корте почти 2,5 часа.

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Костюк удачно начала матч, выиграв два стартовых гейма. Но после этого Конюх дважды совершила брейк и вышла вперед. Однако Костюк сразу сравняла счет.

Ключевым стал 12-й гейм при счете 6:5. Костюк с первой попытки реализовала брейк, записав в свой актив первый сет.

Во втором сете Костюк снова была впереди 2:0. Но дала возможность сопернице сравнять счет, а в седьмом сете – выйти вперед благодаря брейку. Именно благодаря этому Конюх и удалось выиграть сет.

Третий сет вновь начался с того, что Костюк выиграла первые два гейма. Но на этот раз украинке удалось развить свой успех, и она выиграла и третий гейм. В конце встречи теннисистки провели размен брейками, а в девятом гейме Костюк без особых проблем довела матч до победы.

Марта Костюк – Ана Конюх 2:1 (7:5, 4:6, 6:3)

В полуфинале Костюк сыграет с победительницей пары Сорана-Михаэла Кырстя – Фиона Ферро.