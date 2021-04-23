Матч між Костюк та Конюх видався доволі виснажливим. Адже тенісистки провели на корті майже 2,5 години.

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Костюк вдало розпочала матч, вигравши два стартові гейми. Та після цього Конюх двічі здійснила брейк та вийшла вперед. Однак Костюк одразу зрівняла рахунок.

Ключовим став дванадцятий гейм за рахунку 6:5. Костюк з першої спроби реалізувала брейк, записавши до свого активу перший сет.

У другому сеті Костюк знову була попереду 2:0. Але дала можливість суперниці зрівняти рахунок, а у сьомому сеті – вийти вперед завдяки брейку. Саме завдяки цьому Конюх і вдалося виграти сет.

Третій сет знову почався з того, що Костюк виграла перші два гейми. Але цього разу українці вдалося розвинути свій успіх, і вона виграла й третій гейм. Наприкінці зустрічі тенісистки провели розмін брейками, а в дев'ятому геймі Костюк без особливих проблем довела матч до перемоги.

Марта Костюк – Ана Конюх 2:1 (7:5, 4:6, 6:3)

У півфіналі Костюк зіграє з переможницею пари Сорана-Міхаеля Кирстя – Фіона Ферро.