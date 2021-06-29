Бертенс подходила к этому матчу как двадцать первая ракетка мира. Костюк же в рейтинге WTA – только семидесятая. Однако теннисистка из Нидерландов не была фавориткой этого матча. Все из-за проблем со здоровьем.

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Хотя их матч мог и не состояться в первый день. Сразу после его начала пошел дождь поэтому игру прервали.

После возобновления игры Костюк повела в счете 3:0. Но и Бертенс в первом сете была близка к тому, чтобы дважды совершить брейк. Но Костюк уверенно выиграла свои подачи и "забрала" первый сет.

Во втором сете была равная борьба. Каждая из теннисисток выиграла свои подачи. Пока в девятом сете Костюк не сделала брейк. Именно он и стал решающим. Поэтому в следующем гейме украинка оформила победу.

Марта Костюк – Бертенс 2:0 (6:3, 6:4)

Во втором круге Марта Костюк встретится с победительницей матча Анастасия Севастова – Зарина Дияс.