Бертенс підходила до цього матчу як 21-а ракетка світу. Костюк же в рейтингу WTA – лише 70-а. Однак тенісистка з Нідерландів не була фавориткою цього матчу. Все через проблеми зі здоров'ям.

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Хоча їх матч міг і не відбутися в перший день. Одразу після його початку розпочався дощ тож гру перервали.

Після відновлення гри Костюк повела в рахунку 3:0. Але й Бертенс в першому сеті була близька до того, щоб двічі здійснити брейк. Але Костюк впевнено виграла свої подачі і "забрала" перший сет.

У другому сеті була рівна боротьба. Кожна з тенісисток виграла свої подачі. Аж поки в дев'ятому сеті Костюк не зробила брейк. Саме він і став вирішальним. Тож в наступному геймі українка оформила перемогу.

Марта Костюк – Кікі Бертенс 2:0 (6:3, 6:4)

У другому колі Марта Костюк зустрінеться з переможницею матчу Анастасія Севастова – Заріна Діяс.