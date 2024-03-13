Костюк разрывает на Индиан-Уэллс: украинка прибила теннисистку из России и вышла в четвертьфинал

Анастасия Павлюченкова не смогла дать достойный бой Марте Костюк в 1/8 финала соревнования на Индиан-Уэллс. Для украинской теннисистки это уже четвертый выход в четвертьфинал за 2024 год.

Анастасия Павлюченкова – Марта Костюк (Украина) 0:2 (4:6, 1:6)

В американском Индиан-Уэллс продолжается престижный теннисный турнир категории WTA1000. Среди его участников было пятеро представителей Украины, пишет 24 канал.

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Третья битва за три месяца

Однако до стадии 1/8 финала добралась только Марта Костюк. Киевлянка без проблем обыграла на старте японку Хонтаму, а позже без борьбы прошла Маркету Вондроушову, которая снялась с соревнований.

Третьей оппоненткой Марты стала "нейтральная" россиянка Анастасия Павлюченкова. В этом году девушки уже в третий раз пересекаются друг с другом. На турнире в Дохе Костюк снялась из-за травмы, пропустив представительницу страны-террористки дальше.

Но в Сан-Диего Марта взяла реванш и в конце концов дошла до финала турнира. Тогда встреча затянулась на три сета, но на Индиан-Уэллс все прошло куда быстрее.

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Костюк идет дальше

Украинке хватило менее полутора часов и всего два сета, чтобы второй раз подряд победить Павлюченкову. В первом сете россиянка дала бой, но Марта отдала оппонентке только один гейм на своей подаче.

Зато сама Анастасия немало ошибалась на "своих" подачах и в конце концов почти без борьбы отдала второй сет. Костюк же в четвертый раз в этом году добирается до стадии 1/4 финала. Там ее ждет дуэль с еще одной "нейтральной" спортсменкой Анастасией Потаповой.