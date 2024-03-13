Анастасія Павлюченкова – Марта Костюк (Україна) 0:2 (4:6, 1:6)

В американському Індіан-Веллс продовжується престижний тенісний турнір категорії WTA1000. Серед його учасників було п'ятеро представників України, пише 24 канал.

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Третя битва за три місяці

Проте до стадії 1/8 фіналу дісталась лише Марта Костюк. Киянка без проблем обіграла на старті японку Хонтаму, а пізніше без боротьби пройшла Маркету Вондроушову, яка знялась зі змагання.

Третьою опоненткою Марти стала "нейтральна" росіянка Анастасія Павлюченкова. Цього року дівчата вже втретє перетинаються одна з одною. На турнірі в Досі Костюк знялась через травму, пропустивши представницю країни-терористки далі.

Але у Сан-Дієго Марта взяла реванш та зрештою дійшла до фіналу турніру. Тоді зустріч затягнулась на три сети, але на Індіан-Веллс все пройшло куди швидше.

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Костюк йде далі

Українці вистачило менш ніж півтори години та всього два сети, щоб вдруге поспіль перемогти Павлюченкову. У першому сеті росіянка дала бій, але Марта віддала опонентці лише один гейм на своїй подачі.

Натомість сама Анастасія чимало помилялась на "своїх" подачах і зрештою майже без боротьби віддала другий сет. Костюк же вчетверте у цьому році дістається стадії 1/4 фіналу. Там на неї чекатиме дуель із ще однією "нейтральною" спортсменкою Анастасією Потаповою.