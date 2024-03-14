Марта Костюк (Украина) – Анастасия Потапова 2:0 (6:0, 7:5)

В американском Индиан-Уэллсе проходит хардовый турнир WTA 1000. Борьбу за престижный трофей продолжает единственная представительница Украины Марта Костюк, сообщает 24 Канал.

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Костюк разобралась с очередной россиянкой

На пути к четвертьфиналу киевлянка обыграла Маи Хонтаму из Японии и "нейтральную" Анастасию Павлюченкову. На отказе Костюк прошла чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову.

В четвертьфинале Марте снова пришлось сразиться с представительницей страны-агрессора. Это был третий очный поединок Костюк и Потаповой.

В первой партии Марта буквально поиздевалась над россиянкой, оставив ее с "бубликом". Костюк выиграла сет со счетом 6:0. Для этого ей понадобилось 23 минуты.

Украинка уверено начала и третий сет. Марта вела в счете 3:0. Однако Потапова сумела отыграться и восстановить паритет – 5:5. И все же украинку невозможно было остановить. Решающие геймы были за Мартой, которая закрыла партию со счетом 7:5.

В следующем круге Марта встретится с победительницей пары Ига Швьонтек – Каролин Возняцки. Для украинской теннисистки это будет первый в карьере полуфинал турнира серии WTA 1000.