Марта Костюк (Україна) – Анастасія Потапова 2:0 (6:0, 7:5)

В американському Індіан-Веллсі триває хардовий турнір WTA 1000. Боротьбу за престижний трофей продовжує єдина представниця України Марта Костюк, повідомляє 24 Канал.

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Костюк розібралася з черговою росіянкою

На шляху до чвертьфіналу киянка обіграла Маї Хонтаму з Японії та "нейтральну" Анастасію Павлюченкову. На відмові Костюк пройшла чемпіонку Вімблдона Маркету Вондроушову.

У чвертьфіналі Марті знову довелося змагатися з представницею країни-агресорки. Це був третій очний поєдинок Костюк та Потапової.

У першій партії Марта буквально познущалася з росіянки, залишивши її з "бубликом". Костюк виграла сет з рахунком 6:0. Для цього їй знадобилося 23 хвилини.

Українка впевнено розпочала і третій сет. Марта вела в рахунку 3:0. Однак Потапова зуміла відігратися та відновити паритет – 5:5. Та все ж українку неможливо було зупинити. Вирішальні гейми були за Мартою, яка закрила партію з рахунком 7:5.

В наступному колі Марта зустрінеться з переможницею пари Іга Швьонтек – Каролін Возняцкі. Для української тенісистки це буде перший в кар'єрі півфінал турніру серії WTA 1000.