Костюк отметила, что работает над своим ментальным здоровьем уже длительное время. По ее словам, это уже начало приносить "свои плоды".
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Костюк о ментальном здоровье
Тот, кто работал над своей ментальной стороной личности, как бы это не звучало, и не имеет значения, профессиональный вы игрок или обычный человек, тот знает, что результаты приходят не сразу. И я работаю над этим уже очень долгое время.
Сейчас это совсем другое дело, и эта работа начала приносить плоды. Прошло достаточно много времени, я постепенно совершенствуюсь, и, да, я очень рада, что результаты появились, потому что я была уверена, что делаю все правильно. И теперь я могу это себе подтвердить", – сказала Костюк.
Как прошел матч
- Костюк впервые вышла в четвертьфинал соревнований WTA 1000. В 1/8 финала американского Индиан-Уэллса украинка обыграла "нейтральную" атлетку из России Анастасию Павлюченкову.
- Соперницы начали матч с двумя брейками, но в течение следующих шести геймов обе игроки цеплялись за свои подачи. Роскошный момент партии наступил при счете 4:4, когда Костюк обеспечила себе третий брейкпойнт, а следующим геймом она забрала сет после 47 минут игры.
- Номинальной фаворитке матча, Павлюченковой пришлось отыгрываться на брейкпойнте уже в начале второго сета. В конце концов, Костюк вышла вперед при подаче соперницы при счете 1:1.
- Костюк завершила матч, выиграв шесть геймов подряд. Свой первый матчбол украинка использовала после 79 минут игры.