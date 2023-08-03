Костюк выбила шестую ракетку мира и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Украинская теннисистка Марта Костюк совершила невозможное в матче против второй сеяной турнира Каролин Гарсии. Впереди украинку ждет непростой четвертьфинал.

Марта Костюк (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) 2:0 (6:2, 6:3)

Марта Костюк уже сумела всех удивить своим выступлением на турнире WTA 500 в Вашингтоне. В стартовом поединке украинка на характере оставила за бортом соревнований победительницу US Open-2019 Бьянку Андрееску. А теперь настал черед шестой ракетки мира Каролин Гарсии, пишет 24 Канал.

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Фантастическое преимущество Костюк

Марта уверенно провела весь матч. Первая партия завершилась со счетом 6:2 в пользу украинской теннисистки. Во второй партии игровое преимущество Костюк сказалось, что позволило ей завершить поединок убедительной победой. Матч Костюк против Гарсии длился 65 минут.

Ранее соперницы дважды встречались на корте. И в обоих случаях сильнее была француженка. Кстати, эта победа стала для Костюк самой рейтинговой в карьере. Кроме того, Марта лишь во второй раз победила соперницу из топ-10.

В четвертьфинале Костюк ожидает встреча с нейтральной теннисисткой из России Людмилой Самсоновой, которая занимает 18 место в рейтинге WTA.

Напомним, что в четвертьфинал также вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Видеообзор матча Косюк – Гарсия