Бьянка Андрееску (Канада) – Марта Костюк (Украина) 6:2, 3:6, 6:7 (5:7)

31 июля в Вашингтоне стартовал престижный теннисный турнир серии WTA 500. В матче 1/16 финала украинка Марта Костюк встречалась с победительницей US Open-2019 Бьянкой Андрееску, пишет 24 Канал.

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В первом сете сильнее оказалась канадская теннисистка – 6:2. Однако вторая партия была за украинкой. Марта обыграла соперницу со счетом 6:3.

Все решилось в последнем сете. Первоначально украинская теннисистка вела партию со счетом 4:2. Однако три подряд проигранные гейма свели на нет все усилия. И все же Марта сумела переломить ход поединка. В 10-м и 12-м геймах на своей подаче Костюк отыграла три матчбола.

Матч, продолжавшийся 2 часа 44 минуты, завершился в пользу украинки.

Видеообзор матча Костюк – Андрееску

Отметим, что это была вторая встреча теннисисток. В феврале 2023 года в 1/4 турнира WTA 250 в таиландском Хуахине Андрееску победила Костюк. Марта взяла реванш за досадное поражение.

Важно! В 1/8 финала US Open-2023 Марта Костюк сыграет против второго номера посева Каролин Гарсии из Франции. Соперницы дважды встречались на корте и в обоих случаях победу праздновала француженка.