Марта Костюк (Україна) – Каролін Гарсія (Франція) 2:0 (6:2, 6:3)

Марта Костюк вже зуміла всіх здивувати своїм виступом на турнірі WTA 500 у Вашингтоні. У стартовому поєдинку українка на характері залишила за бортом змагань переможницю US Open-2019 Б'янку Андреєску. А тепер настала черга шостої ракетки світу Каролін Гарсії, пише 24 Канал.

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Фантастична перевага Костюк

Марта дуже впевнено провела весь матч. Перша партія завершилася з рахунком 6:2 на користь української тенісистки. У другій партії ігрова перевага Костюк далася взнаки, що дозволило їй завершити поєдинок переконливою перемогою. Матч Костюк проти Гарсії тривав 65 хвилин.

Зазначимо, раніше суперниці двічі зустрічалися на корті. І в обох випадках сильнішою була француженка. До речі, ця перемога стала для Костюк найрейтинговішою в кар'єрі. Крім того, Марта лише вдруге перемогла суперницю з топ-10.

У чвертьфіналі на Костюк очікує зустріч з нейтральною тенісисткою з Росії Людмилою Самсоновою, яка займає 18 місце в рейтингу WTA.

Нагадаємо, що до чвертьфіналу також вийшла перша ракетка України Еліна Світоліна.

Відеоогляд матчу Косюк – Гарсія