Украинка сыграет в финале показательного турнира Négométal Open de Bourg-de-Péage. Она объяснила, почему выйдет на корт с россиянкой.

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Костюк объяснила позицию по игре с россиянкой

По ее словам, организаторы предложили неплохие условия, поэтому она решила согласиться. Также отметила, что часть средств направит в помощь ВСУ.

"Да, я завтра сыграю выставочный матч против Мирры Андреевой. Я не планировала там выступать, но организаторы искали срочную замену Донни Векич и предложили хорошие условия, благодаря чему у меня будет возможность сделать хороший донат для наших защитников", – сказала она.

Костюк отметила, что предупредила организаторов о протоколе: никаких общих фото, рукопожатий и отдельной церемонии награждения. По ее словам, они готовы к этому.

"Мне интересен этот матч, я рассматриваю его как хорошую возможность попробовать себя в игровом ритме, поскольку я достаточно рано завершила свой сезон", – добавила Марта.

Выступления украинки