Теннисист из Австралии посетовал именно на распределение призовых между женщинами и мужчинами на турнирах серии Grand Slam. Ник Кирьос заверил, что призовые должны быть разными, ведь мужчины и женщины проводят на корте разный отрезок времени.

Интересно Свитолина стала победительницей престижной номинации от WTA по итогам 2023 года

Не соглашается с распределением призовых

28-летний австралиец имел в виду, что теннисистки играют матчи до трех сетов. Как мужчины – до пяти.

Кирьос вспомнил один из своих матчей и сравнил свою встречу с выступлением первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

Я играл четыре часа на Открытом чемпионате Австралии, а Свитолина играла около 40 минут, и нам обоим заплатили одинаково,

– заявил Кирьос.

Отметим, что за карьеру австралийский теннисист заработал почти 12,5 миллиона долларов призовых и завоевал 7 трофеев.

Его лучшей позицией в рейтинге ATP было 13-е место в 2016 году.

За карьеру одержал 205 побед при 114 поражениях.

Отметим! Свитолина получила награду WTA Awards в номинации "Возвращение года-2023". Напомним, что в апреле 2023-го Элина вернулась в Тур после рождения дочери Скай. С начала нового 2024 года первая ракетка Украины стартует на турнире WTA 250 в новозеландском Окленде.