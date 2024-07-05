Марта Костюк – Мэдисон Киз 0:2 (4:6, 3:6)

В 2023 году Марта Костюк уже проигрывала Мэдисон Киз в 1/16 финала Уимблдонского турнира. В 2024 году ситуация повторилась, пишет 24 канал.

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Проиграла без шансов

Первая партия матча была достаточно равносильной. Костюк сумела отыграть два брейк-пойнта Киз на своей подаче, но в седьмом гейме американка все же получила брейк и повела в счете.

Во второй партии Костюк держала подачу до пятого гейма, но затем допустила двойную ошибку, что позволило Киз сделать брейк. Американка уверенно довела сет до победы, 6:3.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Киз продемонстрировала лучшую подачу (82% первых подач против 70% у Костюк) и активнее действовала на корте (27 активно выигранных мячей против 13 у Костюк).

Хотя Костюк допустила меньше невынужденных ошибок (17 против 20 у Киз), американка оказалась сильнее в атаке.

Видеообзор матча Костюк – Киз

Отметим, что в 1/16 финала Уимблдона сыграет еще Элина Свитолина.