Марта Костюк – Медісон Кіз 0:2 (4:6, 3:6)

У 2023 році Марта Костюк вже програвала Медісон Кіз в 1/16 фіналу Вімлдонського турніру. У 2024 році ситуація повторилася, пише 24 канал.

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Програла без шансів

Перша партія матчу була досить рівносильною. Костюк зуміла відіграти два брейк-пойнти Кіз на своїй подачі, але в сьомому геймі американка все ж таки здобула брейк і повела в рахунку.

У другій партії Костюк тримала подачу до п'ятого гейму, але потім припустилася подвійної помилки, що дозволило Кіз зробити брейк. Американка впевнено довела сет до перемоги, 6:3.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини. Кіз продемонструвала кращу подачу (82% перших подач проти 70% у Костюк) та активніше діяла на корті (27 активно виграних м'ячів проти 13 у Костюк).

Хоча Костюк припустилася менше невимушених помилок (17 проти 20 у Кіз), американка виявилась сильнішою в атаці.

Відеоогляд матчу Костюк – Кіз

Відзначимо, що в 1/16 фіналу Вімблдона зіграє ще Еліна Світоліна.