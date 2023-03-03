Костюк на характере пробилась в 1/4 финала в Остине: впереди обидчица Ястремской

Марта Костюк сыграла против Мэдисон Бренгл в 1/8 финала хардового турнира WTA 250 в американском Остине. Украинская теннисистка продолжает шагать в четвертьфинал.

Марта Костюк – Мэдисон Брэнгл 2:1 (6:3, 3:6, 6:0)

1 час 45 минут... именно столько соревновались теннисистки на корте за выход в четвертьфинал турнира в США. Поединок начался удачно для американки, взявшей два подряд гейма, один из которых был на подаче Костюк 0:2, сообщает 24 канал.

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Украинка не только быстро сравняла счет, но с брейком повела в счете 4:3. Восьмой гейм был одним из самых затяжных в первой партии. Костюк только со второго раза смогла закрыть гейм в свою пользу и увеличить преимущество до 5:3.

Подача на сет была за Мартой. Украинка отлично под ноль взяла гейм и оставила первую партию за собой 6:3.

Вторая партия составлялась по сценарию первой, но уже не в пользу украинки. Бренгл проиграла один гейм на своей подаче, но взяла два розыгрыша на мячах Костюк. Последний девятый гейм американка тоже взяла под ноль и сравняла счет по сетам 1:1, а в этой партии – 3:6.

Все решалось в третьем сете, когда все пошло не по плану у Мэдисона. Американская теннисистка не взяла ни одного гейма и окончательно провалилась в борьбе за выход в 1/4 финала WTA 250 – 6:0 в пользу Костюка.

Марта Костюк шагает в четвертьфинал WTA в Остине, где встретится с немкой Анной-Леной Фридзам. Поединок состоится 3 марта.