Марта Костюк – Медісон Бренгл 2:1 (6:3, 3:6, 6:0)

1 година 45 хвилин...саме стільки змагались тенісистки на корті за вихід у чвертьфінал турніру у США. Поєдинок розпочався вдало для американки, яка взяла два поспіль гейми, один із яких був на подачі Костюк 0:2, повідомляє 24 канал.

​Читайте також Віцепрезидент Федерації тенісу України розповів про "підводні камені" бойкоту матчів з росіянами

Українка не лише швидко зрівняла рахунок, а й з брейком повела у рахунку 4:3. Восьмий гейм був одним із найбільш затяжних у першій партії. Костюк лише з другого разу змогла закрити гейм на свою користь та збільшити перевагу до 5:3.

Подача на сет була за Мартою. Українка чудово під нуль взяла гейм та залишила першу партію за собою 6:3.

Друга партія складалась за сценарієм першої, але вже не на користь українки. Бренгл програла один гейм на своїй подачі, але взяла два розіграші на м'ячах Костюк. Останній дев'ятий гейм американка теж взяла під нуль та зрівняла рахунок за сетами 1:1, а у цій партії – 3:6.

Все вирішувалось у третьому сеті, коли все пішло не за планом у Медісон. Американська тенісистка не взяла жодного гейму та остаточно провалилась у боротьбі за вихід в 1/4 фіналу WTA 250 – 6:0 на користь Костюк.

Марта Костюк крокує у чвертьфінал WTA в Остіні, де зустрінеться з німкенею Анною-Леною Фрідзам. Поєдинок відбудеться 3 березня.