Билась до последнего: Марта Костюк в напряженном трехчасовом матче вылетает из Олимпиады

Марта Костюк была единственной украинкой, которая дошла до четвертьфинала на Олимпийских играх. Соперницей киевлянки стала лучшая теннисистка Хорватии Донна Векич.

Марта Костюк (Украина) – Донна Векич (Хорватия) 1:2 (4:6, 6:2, 6:7 (8:10))

На Олимпийских играх-2024 продолжается женский теннисный турнир в одиночном разряде. 31 июля определились все полуфиналистки соревнования, пишет 24 Канал.

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Тяжелое начало

Среди претенденток на путевку дальше была и украинка Марта Костюк. Первая ракетка страны до этого прошла трех оппонентов, а в 1/4 финала киевлянка вышла на Донну Векич.

В прошлом раунде хорватка переиграла вторую ракетку мира Коко Гауфф, поэтому считалась фавориткой в паре. Уже с первого сета хорватка начала доказывать свой статус.

Марта отдала Донне первые четыре сета, после чего счет был доведен до 1:5. Но украинка решила не отдавать сет хорватке просто так и выиграла три следующих гейма.

Впрочем этого не хватило для победы в сете. Ставка Костюк была сделана на второй сет, но силы постепенно оставляли украинку. Первый же гейм на своих подачах Марта отдала, а при счете 0:2 украинка начала откровенно нервничать.

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Воскрешение Костюк

В конце концов нашей теннисистке удалось обуздать эмоции, собраться и вернуться в игру. Сначала Костюк довела счет по геймам до 3:2, после чего взяла медицинский тайм-аут.

Из него Марта вернулась еще более заряженной, тогда как Векич сама стала чаще ошибаться. Как следствие, Костюк взяла еще три гейма и со счетом 6:2 перевела матч в решающий сет.

Визуально Костюк выглядела более устойчивой как эмоционально, так и физически. Но Донна таки собралась, поэтому первые шесть геймов девушки брали исключительно "свои" подачи. Однако седьмой гейм изменил ход игры.

Нервный тай-брейк

Векич вгрызлась в очки на подачах Марты и получила аж четыре брейкпоинта. К сожалению, последний из них она и реализовала. Костюк пыталась отыграться сразу, но все дошло до матчпоинта Векич.

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На этот раз фортуна улыбнулась украинке. Донна сделала двойную ошибку, а Марта в конце концов сделать брейк и установить счет 5:5. После этого девушки обменялись брейками и довели дело до тай-брейка.

Там Марта начала уверенно и достигла счета 4:1, однако после этого Векич удался камбэк. В итоге Донна не реализовала два матчпоинта, а при счете 9:8 в свою пользу поставила точку эйсом.

Таким образом Марта завершает свою дебютную Олимпиаду на стадии 1/4 финала. В полуфинале же Донна Векич будет противостоять Анне Каролине Шмидловой из Словакии. В другой игре 1/2 финала первая ракетка мира Ига Швьонтек померится силами с китаянкой Чжен Цинь Вэн.