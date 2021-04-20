Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. Марта Костюк в двух сетах одолела 143 ракетку мира из России Камиллу Рахимову.

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Камилла Рахимова (Россия) – Марта Костюк (Украина) 0:2 (4:6, 3:6)

Украинка в хорошем настроении прилетела в немецкий Штутгарт. Накануне Марта вместе со сборной Украины праздновала успех на Кубке Билли Джин Кинг. Наши девушки одержали победы во всех четырех матчах против японок. Одну из побед одержала Костюк.

18-летняя теннисистка уверенно начала матч с 0:4 по геймам. Казалось, что еще немного и Марте удастся взять первый сет под ноль, но своевременно включилась россиянка. Рахимова не только сократила счет, но и сравняла до 4:4. Костюк заставила серьезно понервничать украинских болельщиков.

Ключевым стал девятый гейм, в котором представительница Украины с двумя брейками вышла вперед в партии. В следующем гейме Марта под ноль взяла подачу соперницы и сохранила первый сет за собой – 4:6.

Убедительная победа

Вторую партию Костюк начала провально – 2:0 в пользу Камиллы. Далее в течение четырех геймов на корте были качели. Обе теннисисты не собирались уступать друг другу, а более сильный характер и желание к победе проявила Марта, сравняв счет в сете – 3:3.

Как оказалось впоследствии, эти три гейма были последними победными для Рахимовой в этой встрече. Вторая ракетка Украины без проблем взяла три гейма, а последний и вообще под ноль – 3:6.

Марта Костюк уверенно шагает в 1/8 финала турнира в Германии. Ее следующей соперницей вновь станет теннисистка из России Дарья Касаткина, которая идет в рейтинге WTA на 37 позиции.

Поединок состоится 21 апреля.

Всего в этом поединке украинка отдала сопернице 3 гейма на своих подачах, сделала 4 подачи на вылет, 6 двойных ошибок и выиграла 5 из 7 возможных выигранных брейков (71%).