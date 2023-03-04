Марта Костюк — Анна-Лена Фрідзам 2:0 (7:6(6), 6:2)

Турнірна сітка звела на стадії чвертьфіналу турніру серії WTA 250 Марту Костюк з Анною-Леною Фрідзам. Німецька тенісистка у 1/16 фіналу вибила Даяну Ястремську. Тож у Марти була підвищена мотивація на звітний поєдинок, пише 24 канал.

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Матч за вихід до півфіналу тривав 1 годину 51 хвилину. Долю першого сету вирішив тайбрейк — 8:6 на користь Костюк.

Друга партія невдало розпочалася для української тенісистки. Марта програла гейм на власній подачі. Втім, українка зуміла відновити паритет і вийти вперед на подачі суперниці. У підсумку Костюк впевнено перемогла в другому сеті та закрила матч з рахунком 2:0.

Відео матчу Костюк – Фрідзам

Таким чином, Костюк вперше в нинішньому сезоні зіграє у півфіналі турніру змагань WTA. Українка зустрінеться з четвертою сіяною ракеткою турніру американкою Даніель Коллінз, яка у чвертьфінальному матчі обіграла росіянку Анну Калінську.