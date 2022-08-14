Федина завоевала для Украины историческое "золото" чемпионата Европы по артистическому плаванию
14 августа 2022 , 15:55Читати новину українською
В Италии продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. В медальной копилке Украины уже есть 5 наград.
Очередной триумф украинки
Украинка Марта Федина стала чемпионкой Европы по артистическому плаванию. Она заняла первую строчку в произвольном соло, пишет 24 канал.
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Представительница Украины с первого места отобралась в финальную топ-12, получив ровно 94 балла в квалификации.
В финале Марта улучшила свой показатель и получила 94.6333 балла, что стало лучшим результатом среди всех участниц и существенно превзошло финальный результат на чемпионате мира (93.8).
Для Фединой это первое в ее карьере европейское "золото" именно в произвольном соло.
Тройка призер в произвольном соло
- Марта Федина (Украина) 94.6333
- Линда Черрути (Италия) 92.1
- Василики Александри (Австрия) 91.8333
Историческое достижение для Украины
- Для Марты это уже четвёртая на турнире. До этого Федина выиграла "золото" в техническом соло, а также два командных титула в технической программе и гайлайте.
- Это первая в карьере победа Фединой на чемпионате Европы именно в личной произвольной программе, а для Украины – первое "золото" в этой дисциплине в истории.