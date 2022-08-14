Очередной триумф украинки

Украинка Марта Федина стала чемпионкой Европы по артистическому плаванию. Она заняла первую строчку в произвольном соло, пишет 24 канал.

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Представительница Украины с первого места отобралась в финальную топ-12, получив ровно 94 балла в квалификации.

В финале Марта улучшила свой показатель и получила 94.6333 балла, что стало лучшим результатом среди всех участниц и существенно превзошло финальный результат на чемпионате мира (93.8).

Для Фединой это первое в ее карьере европейское "золото" именно в произвольном соло.

Тройка призер в произвольном соло

Марта Федина (Украина) 94.6333 Линда Черрути (Италия) 92.1 Василики Александри (Австрия) 91.8333

Историческое достижение для Украины