Украинки – лучшие в артистическом плавании
В первый день соревнований разыграли комплект наград в артистическом плавании. Национальную команду представляло 8 украинок, пишет 24 канал.
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В стартовых соревнованиях Украину представляли Марина и Владислава Алексеи, Олеся Деревянченко, Марта Федина, Вероника Гришко, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.
Украинская команда вышла на старт шестой и сразу поднялась на первое место в таблице с результатом в 92.5106 балла. Этого показателя хватило "сине-желтым", чтобы получить золотую награду. Это первая для Украины медаль высшего качества чемпионатов Европы в командной технической программе.
Вторую строчку заняли итальянки, а третье место досталось сборной Франции.
Артистическое плавание: призеры турнира
- Украина – 92.5106
- Италия – 90.3772
- Франция – 88.0093
Гимн Украины в Риме