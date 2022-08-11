Украинки – лучшие в артистическом плавании

В первый день соревнований разыграли комплект наград в артистическом плавании. Национальную команду представляло 8 украинок, пишет 24 канал.

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В стартовых соревнованиях Украину представляли Марина и Владислава Алексеи, Олеся Деревянченко, Марта Федина, Вероника Гришко, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

Украинская команда вышла на старт шестой и сразу поднялась на первое место в таблице с результатом в 92.5106 балла. Этого показателя хватило "сине-желтым", чтобы получить золотую награду. Это первая для Украины медаль высшего качества чемпионатов Европы в командной технической программе.

Вторую строчку заняли итальянки, а третье место досталось сборной Франции.

Артистическое плавание: призеры турнира

Украина – 92.5106 Италия – 90.3772 Франция – 88.0093

Гимн Украины в Риме

Кстати говоря. Чемпионат Европы по водным видам спорта продлится до 21 августа. В Риме также определят медалистов в соревнованиях по плаванию, прыжкам в воду и плаванию на открытой воде.