Черговий тріумф українки
Українка Марта Фєдіна стала чемпіонкою Європи з артистичного плавання. Вона посіла першу сходинку в довільному соло, пише 24 канал.
Варте уваги Українські синхроністки здобули історичне "золото" на чемпіонаті Європи
Представниця України з першого місця відібралася до фінальної топ-12, отримавши рівно 94 бали у кваліфікації.
У фіналі Марта поліпшила свій показник та отримала 94.6333 бала, що стало найкращим результатом серед усіх учасниць та суттєво перевершило її фінальний результат на чемпіонаті світу (93.8).
Для Фєдіної це перше в її кар'єрі європейське "золото" саме в довільному соло.
Трійка призерок у довільному соло
- Марта Фєдіна (Україна) 94.6333
- Лінда Черруті (Італія) 92.1
- Васілікі Александрі (Австрія) 91.8333
Історичне досягнення для України
- Для Марти це вже четверта нагорода на турнірі. До цього Фєдіна виграла "золото" в технічному соло, а також два командні титули в технічній програмі та гайлайті.
- Це перша в кар'єрі перемога Фєдіної на чемпіонаті Європи саме в особистій довільній програмі, а для України – перше "золото" в цій дисципліні в історії.