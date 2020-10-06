21-летний украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин пропустил гол на тренировке от Марсело.

Бразилец показал свою феноменальную технику. Это не первый раз, когда Марсело эффектно поражает ворота Лунина. Видео опубликовал инстаграм-аккаунт 433.

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Андрей Лунин в "Реале"