Марсело вновь забил супергол Лунину: видео
21-летний украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин пропустил гол на тренировке от Марсело.
Бразилец показал свою феноменальную технику. Это не первый раз, когда Марсело эффектно поражает ворота Лунина. Видео опубликовал инстаграм-аккаунт 433.
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Андрей Лунин в "Реале"
- Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года за 8,5 миллиона евро. Однако за мадридский клуб сыграл лишь в товарищеских матчах, после чего отправился в аренду.
- Сезон 2018/19 он провел в "Леганесе", но сыграл лишь 7 матчей.
- Сезон 2019/20 он начал в "Вальядолиде", но и там ему не дали шанса – всего 2 матча в Кубке Испании.
- Поэтому зимой 2020 года Лунин перешел в аренду в "Овьедо", который выступает в Сегунде (второй по силе чемпионат Испании). Там он сразу стал основным вратарем.
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