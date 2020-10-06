Марсело знову забив супергол Луніну: відео
21-річний український голкіпер "Реала" Андрій Лунін пропустив гол на тренуванні від Марсело.
Бразилець показав свою феноменальну техніку. Це не перший раз, коли Марсело ефектно вражає ворота Луніна. Відео опублікував інстаграм-акаунт 433.
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Андрій Лунін в "Реалі"
- Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року за 8,5 мільйона євро. Однак за мадридський клуб зіграв лише в товариських матчах, після чого відправився в оренду.
- Сезон 2018/19 він провів у "Леганесі", але зіграв лише 7 матчів.
- Сезон 2019/20 він розпочав у "Вальядоліді", але й там йому не дали шансу – лише 2 матчів в Кубку Іспанії.
- Тож взимку 2020 року Лунін перейшов у оренду в "Ов'єдо", який виступає в Сегунді (другий за силою чемпіонат Іспанії). Там він одразу став основним воротарем.