21-річний український голкіпер "Реала" Андрій Лунін пропустив гол на тренуванні від Марсело.

Бразилець показав свою феноменальну техніку. Це не перший раз, коли Марсело ефектно вражає ворота Луніна. Відео опублікував інстаграм-акаунт 433.

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Андрій Лунін в "Реалі"