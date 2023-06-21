Выбирали среди одних, а пришел другой: известный тренер, который возглавит Марсель Малиновского

Французский коллектив долго жаловался в поисках нового наставника. Однако "олимпийцы", скорее всего, уже могут выдохнуть с облегчением.

Марселино Гарсия Тораль возглавит Марсель, за который выступает Руслан Малиновский. Бывший тренер Шахтера был среди претендентов на пост главного тренера.

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Пора завершать каникулы

После ухода Игоря Тудора из французского коллектива "олимпийцев" предшествовали в долгих поисках нового наставника. В частности, рассматривались варианты с приглашением Марсело Гальярдо из Ривер Плейт, Зинедина Зидана и даже экскоуча Шахтера Пауло Фонсеки, который сейчас возглавляет Лилль. Однако ни один из этих кандидатов не подошел, или же не согласился сотрудничать с Марселем, поэтому "олимпийцы" снова бросились разыскивать того, кто сможет встать на тренерский мостик их клуба.

Попытки французского коллектива не прошли даром, поскольку они все же смогли найти достойного наставника. Следующий сезон Марсель начнет во главе с Марселино, последним клубом которого был Атлетик Бильбао (по окончании контракта с клубом в 2022 году наставник находился в отпуске). Такую информацию сообщает самый известный инсайдер Фабрицио Романо, которую теоретически уже можно считать "полуофициальной". Испанский специалист согласовал все детали с руководством французского клуба и подпишет контракт до 2025 года. Марсель станет первым иностранным клубом в карьере специалиста.

Стоит отметить, что Марселино за свою долгую тренерскую карьеру (С 1997 года) успел потренировать ряд коллективов, таких как Леальтад, Спортинг Хихон, Рекреативо, Расинг, Реал Сарагоса, Севилью, Вильярреал, Валенсию и Атлетик Бильбао. За это время он смог выиграть всего три титула, однако не с самыми звездными коллективами – победитель Сегунды (2005/2006, Реакреативо), обладатель Кубка Испании (2018/2019, Валенсия) и Атлетик обладатель Суперкубка Испании (2020, Атлетик). К тому же, Марсель станет первым не испанским клубом Марселино.