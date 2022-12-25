В Марселе прокомментировали интерес к украинцу. Коммерческий консультант французского клуба Суринья Маномай подтвердил интерес к Малиновскому, еще летом 2022 года.

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Маномай: Малиновский был приоритетной целью главного тренера

Представитель "провансальцев" заверил, что их команде нужен такой футболист, как Руслан. Маномай выделил сильные стороны украинского полузащитника Аталанты.

Также консультант Марселя рассказал, что аренда Харита из немецкого Шальке состоялась только из-за нереализованного трансфера Малиновского.

Это хороший футболист, нам нужен такой профиль. Я очень надеюсь, что трансфер состоится. Его сильная сторона – быстрое продвижение мяча вперед, а еще у него мощный удар. Малиновский был приоритетной целью главного тренера Игоря Тудора этим летом. Если мы подписали Харита, то только потому, что переход украинца не удалось завершить,

– сказал представитель Марселя.

Аталанта подняла цену на трансфер Малиновского на фоне последних новостей о возможном переходе в Марсель. Теперь французам придется выложить около 20 миллионов евро. Интересно, готовы ли "провансальцы" отдать такую сумму за Руслана.

По данным Transfermarkt, стоимость Малиновского оценена в 14 миллионов евро Отметим, что у украинца есть действующее соглашение с Аталантой до конца июня 2023 года. Хотя раньше в СМИ была информация, что клуб из Бергамо продолжил сотрудничество с Малиновским и Луисом Муриэлем до 2024 года.

Параллельно есть слухи о заинтересованности Малиновского со стороны английского Вест Хэма, за который ранее выступал Андрей Ярмоленко.

К слову. Малиновский выступает за Аталанту с июля 2019 года. В этом сезоне-2022/2023 провел в футболке бергамовцев 18 матчей, отличившихся 2 голами и столькими же ассистами. Всего имеет в своем активе 142 поединка за клуб из Бергамо.