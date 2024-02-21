За несколько дней до поединка Лиги Европы руководство Марселя отправило в отставку Дженнаро Гаттузо. Итальянца на тренерском мостике заменил опытный Жан-Луи Гассе.

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Три "козыря" Марселя

Главный тренер Карпат Мирон Маркевич поделился ожиданиями от ответного матча между Марселем и Шахтером. По мнению специалиста, смена главного тренера может положительно повлиять на игру французской команды.

"На мой взгляд, смена у руля Марселя может пойти ему на пользу. В таких случаях, особенно перед ответственными поединками, это сплачивает команду, заставляет действовать через не могу, чтобы произвести впечатление на нового главного тренера.

Здесь важно, что это опытный специалист, который хорошо знаком с "кухней" французского футбола. В конце концов, и за "горожан" выступает немало возрастных игроков, и у Гассе не будет проблем с внесением нужных корректив. Главное, что эта пертурбация может положительно повлиять на микроклимат в команде, способствовать уверенности в своих силах, а это весомые рычаги, чтобы прервать уже длительную безвыигрышную серию", – заметил Маркевич.

Однако это не все "козыри" в рукаве французской команды. Хозяевам поля будет обеспечена бешеная поддержка местных болельщиков. А кроме того, в составе Марселя достаточно мастеровитых исполнителей.

"Надо быть готовыми, что трибуны будут гнать свою команду вперед. Вот почему важно выстоять и не пропустить в первые 20 минут. Если же хозяева забьют быстрый гол и учитывая их умение мгновенно переходить от обороны к наступлению, то гостям будет трудно.

В-третьих, "горнякам" надо быть сосредоточенными в единоборствах. В Марселе много индивидуально сильных исполнителей, и многое будет зависеть от того, насколько эффективно гости будут действовать в подстраховке, или не будет возникать свободных зон", – отметил Маркевич.

Впрочем, по мнению Мирона Богдановича, победу одержит команда, которая будет меньше ошибаться у собственных ворот.

Стоит внимания. Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между Марселем и Шахтером состоится на "Велодроме" 22 февраля. Игра начнется в 22:00 за Киевом.