За кілька днів до поєдинку Ліги Європи керівництво Марселю відправило у відставку Дженнаро Гаттузо. Італійця на тренерському містку замінив досвідчений Жан-Луї Гассе.

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Три "козирі" Марселя

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич поділився очікуваннями від матчу-відповіді між Марселем та Шахтарем. На думку фахівця, зміна головного тренера може позитивно вплинути на гру французької команди.

"На мій погляд, зміна біля керма Mарселя може піти йому на користь. В таких випадках, особливо перед відповідальними поєдинками, це згуртовує команду, змушує діяти через не можу, аби справити враження на нового головного тренера.

Тут важливо, що це досвідчений фахівець, який добре обізнаний із "кухнею" французького футболу. Зрештою, й за "містян" виступає чимало вікових гравців, і в Гассе не буде проблем із внесенням потрібних коректив. Головне, що ця пертурбація може позитивно вплинути на мікроклімат у команді, сприяти впевненості у своїх силах, а це вагомі важелі, щоб перервати вже тривалу безвиграшну серію", – зауважив Маркевич.

Проте це не всі "козирі" в рукаві французької команди. Господарям поля буде забезпечена шалена підтримка місцевих уболівальників. А крім того, у складі Марселя достатньо майстерних виконавців.

"Треба бути готовими, що трибуни гнатимуть свою команду вперед. Ось чому важливо вистояти й не пропустити в перші 20 хвилин. Якщо ж господарі заб'ють швидкий гол та враховуючи їхнє вміння миттєво переходити від оборони до наступу, то гостям буде скрутно.

По-третє, "гірникам" треба бути зосередженими в єдиноборствах. В Mарселі багато індивідуально сильних виконавців, й багато залежатиме від того, наскільки ефективно гості діятимуть у підстраховці, чи не виникатиме вільних зон", – зазначив Маркевич.

Втім, на думку Мирона Богдановича, перемогу здобуде команда, яка менше помилятиметься біля власних воріт.

Варте уваги. Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між Марселем та Шахтарем відбудеться на "Велодромі" 22 лютого. Гра розпочнеться о 22:00 за Києвом.