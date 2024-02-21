Битва за Лигу Европы: кто покажет ответный матч Шахтера против Марселя

В четверг, 22 февраля, донецкий Шахтер проведет ответный матч 1/16 финала Лиги европы против французского Марселя. Поединок состоится на "Велодроме" в Марселе.

Стартовый свисток Тобиаса Штилера прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Обе команды в равных условиях перед второй встречей, ведь первый поединок клубы свели в боевую ничью 2:2, сообщает 24 Канал.

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Где смотреть ответный матч "горняков" в Лиге Европы

В прошлом матче коллективы обменялись голами в середине и в конце встречи. Сначала Обамеянг открыл счет, который уже через 4 минуты сравнял Матвиенко. На последней минуте основного времени Ндиайе снова вывел Марсель вперед, но Эгиналду вырвал для "горняков" ничейный результат.

За поединком с участием дончан в Лиге Европы можно будет следить на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" на медиасервисе MEGOGO. Также матч Шахтера будет доступен для клиентов платформы Volia TV.

Отметим, что Марсель накануне совершил тренерскую ротацию за два дня до матча Лиги Европы. Дженнаро Гаттузо покинул тренерский мостик "провансальцев" из-за неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне-2023/2024.

Новым главным коучем соперника Шахтера стал 70-летний Жан-Луи Гассет, который ранее был уволен с поста наставника сборной Кот-д'Ивуара.

Сейчас Шахтер до сих пор является непобедимым соперником для Марселя, который провел с украинским клубом уже три очных поединка. Ни в одном из них французы не торжествовали – 2 победы "горняков" и одна ничья.