18 февраля Марсель потерпел минимальное поражение от Бреста 1:0. Единственный и победный гол во встрече забил Пьер Ле-Мелу под занавес поединка. С 60-й минуты хозяева еще и играли в меньшинстве после удаления центрального форварда Стива Мунье.

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На "горняков" уже без главного тренера

После этого поражения появилось еще больше слухов о вероятном уходе Дженнаро Гаттузо с должности главного тренера Марселя. Итальянец сам заявлял, что команда упала в пропасть. Марсель после 22-х туров идет лишь 9-м в турнирной таблице Лиги 1, набрав 30 баллов.

19 февраля известный инсайдер Фабрицио Романо первым объявил об увольнении наставника "провансальцев". Однако пока что официальный сайт французского клуба молчит. Если это подтвердится, то клуб потеряет коуча перед игрой Лиги Европы против донецкого Шахтера (22 февраля).

Первая встреча закончилась боевой ничьей в Гамбурге 2:2.

Что известно о работе Дженнаро Гаттузо в Марселе