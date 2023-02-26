Попытается снова забить: Малиновский выйдет в основе на чемпионский бой против ПСЖ
Марсель пытается не отпустить парижского гранда далеко и навязать ему борьбу за золото. Помочь одолеть команду Галтье может украинец.
Во Франции в эти выходные проходят игры 25 тура Лиги 1. На последний поединок была вынесена дуэль главных претендентов на чемпионство – Марселя и ПСЖ.
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В преддверии поединка наставники команд объявили стартовые составы. С первых минут за Олимпик сыграет Руслан Малиновский. В свою очередь, ПСЖ не сможет в нападении рассчитывать на Неймара.СТАРТОВЫЙ СОСТАВ МАРСЕЛЯ: Лопеш – Тавареш, Колашинац, Байи, Балерди – Верету, Ронжье, Гендузи – Ундер, Малиновский – Санчес.
СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ПСЖ: Доннарумма – Мукиэле, Рамос, Кимпембе, Маркиньос, Мендеш – Руис, Верратти, Витинья – Месси, Мбаппе.
Прямая трансляция матча Марсель – ПСЖ состоится на онлайн-сервисе Megogo. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Сейчас парижане лидируют в Лиге 1, опережая провансальцев на пять очков.
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Напомним, что команды недавно играли в Кубке Франции и тогда Марсель торжествовал со счетом 2:1. Победный гол забил как раз украинец Руслан Малиновский. В общей сложности в девяти играх за провансальцев хавбек забил уже два гола.