У Франції цими вихідними проходять ігри 25 туру Ліги 1. На останній поєдинок була винесена дуель головних претендентів на чемпіонство – Марселя та ПСЖ.

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Напередодні поєдинку наставники команд оголосили стартові склади. З перших хвилин за Олімпік зіграє Руслан Маліновський. У свою чергу ПСЖ не зможе в нападі розраховувати на Неймара.

СТАРТОВИЙ СКЛАД МАРСЕЛЯ: Лопеш – Тавареш, Колашинац, Баї, Балерді – Верету, Ронж'є, Гендузі – Ундер, Маліновський – Санчес.

СТАРТОВИЙ СКЛАД ПСЖ: Доннарумма – Мукіеле, Рамос, Кімпембе, Маркіньос, Мендеш – Руїс, Верратті, Вітінья – Мессі, Мбаппе.

Пряма трансляція матчу Марсель – ПСЖ відбудеться на онлайн-сервісі Megogo. Початок – о 21:45 за київським часом. На даний момент парижани лідирують у Лізі 1, випереджаючи провансальців на п'ять очок.

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Нагадаємо, що команди не так давно грали у Кубку Франції і тоді Марсель тріумфував з рахунком 2:1. Переможний гол забив як раз українець Руслан Маліновський. Загалом у дев'яти іграх за провансальців хавбек забив вже два голи.