Ланс – Марсель 2:1

Голы: Фофана, 42, Аппенда, 60 – Пае, 88.

Во Франции в эти выходные проходят матчи 34 тура Лиги 1. Центральной встречей стал поединок Марселя и Ланса, борющихся за серебро, пишет 24 канал.

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Почему так важно второе место

Перед отчетной игрой команда Руслана Малиновского опережала главную сенсацию этого сезона на один балл. Поэтому очная битва решала очень многое. Напомним, что вицечемпион Франции гарантированно получит путевку в группу Лиги чемпионов.

Бронзовый призер должен сыграть в квалификации турнира. Только если Лигу Европы выиграет прошедшая в ЛЧ команда, тогда третье место Франции получит прямую путевку.

Малиновский пропустил прошлую игру против Осера из-за травмы, но на битву с Лансом вернулся в старт. Он составил атакующее трио вместе с Ундером и Санчесом.

Удача на стороне Ланса

В первом тайме игра была ровная, чуть острее были гости. Впрочем, удача улыбалась Лансу. Сначала VAR отменил гол Санчеса из-за фол. После этого Игорь Тудор произвел вынужденную замену, из-за травмы поле покинул центрбек Гиго.

А перед самым перерывом "красно-золотые" поразили ворота Марселя. Фофана удался красивый обводной удар из-за пределов штрафной, с которой не справился Пау Лопес.

Во втором тайме инициатива оставалась за Марселем, но снова Ланс более эффективно использовал свою атаку. На 60-й минуте Франковский выполнил крутой и точный навес на Опенду. Бельгийцу оставалось в упор головой расстрелять ворота Марселя.

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Малиновский не помог

Игорь Тудор провел ряд замен, в том числе убрав с поля Малиновского. Украинец был одним из самых активных у провансальцев, трижды избивал по воротам Самба.

Впрочем, два удара были неточными, а еще один был заблокирован защитником. На счету Руслана два фола, три удачных дриблинга и 83% точных ремней. Он и его партнеры уступили места на поле Гендуге, Витиньи и Пае.

Марсель может не попасть в Лигу чемпионов

Однако замены Тудора сработали отчасти. Пает смог сократить расстояние в конце игры, но Марсель все равно уступил. Во-первых, это заставляет фанатов Олимпика забыть о чемпионских амбициях, теперь ПСЖ должен оторваться на 8 очков.

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Во-вторых, Марсель падает на третье место и пропускает вперед на два балла Ланс. Учитывая более легкий календарь в "красно-золотых", команде Малиновского крайне трудно вернуть себе звание вицечемпиона.

К тому же в воскресенье Монако может обыграть Анже и сократит расстояние от Марселя до шести очков. Так что даже место в квалификации Олимпика еще предстоит отстоять.

Видеообзор матча Ланс – Марсель: