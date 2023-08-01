Малиновский в Марселе получил опасного конкурента, который зажигал в Англии
Источник:сайт Марселя
У хавбека сборной Украины могут возникнуть проблемы попадания в стартовый состав Олимпика. Марсель объявил о подписании полузащитника сборной Сенегала.
Этим летом Марсель проводит активную трансферную кампанию. В прошлом сезоне провансальцы заняли третье место, и теперь вынуждены проходить квалификацию для попадания в Лигу чемпионов.
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Среди приобретений Олимпика есть и Руслан Малиновский, зимой пришедший на правах аренды. Марсель выкупил украинца у Аталанты за 10 миллионов евро.
Конкурент для Малиновского
Впрочем, параллельно французы оформили трансфер прямого конкурента Руслана. Новым игроком Марселя стал сенегальский атакующий хавбек Илиман Ндиайе.
23-летний игрок перешел из английского Шеффилд Юнайтед, подписав пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. В новой команде Илиман будет играть под 29-м номером.
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Отметим, что Ндиайе играл в академии Марселя и с детства не скрывал своей любви к этому клубу. В честь прибытия болельщики Олимпика устроили хавбеку овации в аэропорту.
Хавбек играл за Шеффилд Юнайтед с 2019 года. В прошлом сезоне Илиман стал лучшим бомбардиром клуба, забив 15 голов в 52 матчах. Также на его счету один мяч в 7 играх за сборную Сенегала.
Летние трансферы Марселя
- атакующий хавбек Илиман Ндиайе (17 миллионов евро)
- вингер Исмаила Сарр (13 миллионов евро)
- левый защитник Ренан Лоди (13 миллионов евро)
- опорный хавбек Жоффрей Кондогбия (8 миллионов евро)
- форвард Пьер-Эмерик Обамеянг (свободный агент)