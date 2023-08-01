Цього літа Марсель проводить активну трансферну кампанію. Минулого сезону провансальці посіли третє місце і тепер змушені проходити кваліфікацію для потрапляння у Лігу чемпіонів.
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Серед придбань Олімпіка є і Руслан Маліновський, який взимку прийшов на правах оренди. Марсель викупив українця у Аталанти за 10 мільйонів євро.
Конкурент для Маліновського
Втім паралельно французи оформили трансфер прямого конкурента Руслана. Новим гравцем Марселя став сенегальський атакувальний хавбек Іліман Ндіає.
23-річний гравець перейшов із англійського Шеффілд Юнайтед, підписавши п'ятирічний контракт. Сума трансферу склала 17 мільйонів євро. У новій команді Іліман гратиме під 29 номером.
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Відзначимо, що Ндіає грав у академії Марселя і з дитинства не приховував своєї любові до цього клубу. На честь прибуття вболівальники Олімпіка влаштували хавбеку овації в аеропорту.
Хавбек грав за Шеффілд Юнайтед з 2019 року. Минулого сезону Іліман став найкращим бомбардиром клубу, забивши 15 голів у 52-х матчах. Також на його рахунку один м'яч у 7-ми іграх за збірну Сенегалу.
Літні трансфери Марселя
- атакувальний хавбек Іліман Ндіає (17 мільйонів євро)
- вінгер Ісмаїла Сарр (13 мільйонів євро)
- лівий захисник Ренан Лоді (13 мільйонів євро)
- опорний хавбек Жоффрей Кондогбія (8 мільйонів євро)
- форвард П'єр-Емерік Обамеянг (вільний агент)