Цього літа Марсель проводить активну трансферну кампанію. Минулого сезону провансальці посіли третє місце і тепер змушені проходити кваліфікацію для потрапляння у Лігу чемпіонів.

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Серед придбань Олімпіка є і Руслан Маліновський, який взимку прийшов на правах оренди. Марсель викупив українця у Аталанти за 10 мільйонів євро.

Конкурент для Маліновського

Втім паралельно французи оформили трансфер прямого конкурента Руслана. Новим гравцем Марселя став сенегальський атакувальний хавбек Іліман Ндіає.

23-річний гравець перейшов із англійського Шеффілд Юнайтед, підписавши п'ятирічний контракт. Сума трансферу склала 17 мільйонів євро. У новій команді Іліман гратиме під 29 номером.

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Відзначимо, що Ндіає грав у академії Марселя і з дитинства не приховував своєї любові до цього клубу. На честь прибуття вболівальники Олімпіка влаштували хавбеку овації в аеропорту.

Хавбек грав за Шеффілд Юнайтед з 2019 року. Минулого сезону Іліман став найкращим бомбардиром клубу, забивши 15 голів у 52-х матчах. Також на його рахунку один м'яч у 7-ми іграх за збірну Сенегалу.

Літні трансфери Марселя