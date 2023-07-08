Украинская футболистка рассказала, следит ли за игрой Руслана Малиновского в первой команде Марселя. Екатерина Боклач призналась, что смотрит матчи за участие украинца в Марселе и сборной Украины, хотя лично не знакома со своим земляком.

Смотрите также Ирония на самом высоком уровне: немецкий клуб остроумно представил нового игрока – смешное видео

Боклач: Малиновский пусть еще попытается мне убить

Вратарь французского клуба уверена, что со временем сможет встретиться и лично познакомиться с полузащитником.

"Женская команда вместе с мужской всегда присутствует на различных открытых мероприятиях, встречах с руководством, банкетах по поводу открытия и закрытия сезона. Поэтому мы точно увидимся. Возможно, даже удастся сфотографироваться", – сказал Боклач.

Также Екатерина высказала свое мнение по поводу мощного удара Малиновского, бросив вызов Руслану. Отметим, что украинка получила в Марселе футболку с первым номером.

Сильный удар? Малиновский пусть еще попытается мне убить! Когда проходила моя официальная презентация в Марселе, то общалась с руководством клуба. Среди менеджеров были и люди, занимающиеся делами мужской команды. Они хорошо отзывались о нем. Говорили, что очень им довольны и хотели бы, чтобы он оставался в команде и помогал ей бороться за самые высокие места.

– рассказала футболистка "провансальцев".

Напомним, что Малиновский выступает за Марсель с июля 2023 года. С того момента Руслан успел провести за французский клуб 23 матча, отличившихся 2 голами и одним ассистом. Его контракт с провансальцами рассчитан до 30 июня 2026 года.

К слову. До перехода в Марсель Боклач защищала цвета французского Гренобля. Также Екатерина выступала за украинские клубы: Буковинская Надежда (Черновцы), Инвиктус (Киев), Ладомир (Владимир), польский Гурник и армянский Хаяса.