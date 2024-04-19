Трубин не повторил подвиг Лунина: Бенфика в серии пенальти вылетела из Лиги Европы

На этой неделе Андрей Лунин поразил во время серии пенальти в Лиге чемпионов, что позволило Реалу пройти Манчестер Сити. Впрочем другому украинскому вратарю не удалось повторить успех земляка в Лиге Европы.

Марсель – Бенфика 1:0 (пен. – 4:2)

Гол: Мумбанья, 80.

Стадия 1/4 финала Лиги Европы 2023-2024 подошла к концу. После вылета Шахтера единственным представителем Украины на этой стадии оставался Анатолий Трубин, выступающий за Бенфику, пишет 24 канал.

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Не удержали ничью

"Орлы" противостояли обидчику дончан Марселю и сделали неплохой запас в первой игре. Победа 2:1 делала именно Бенфику фаворитом противостояния. На выходных Трубину предоставили отдых, но на матч против французов украинец появился в старте.

Бенфика решила сыграть от обороны и готова была выстоять нулевую ничью. Долгое время гости даже не били в створ ворот, тогда как Марсель все подбрасывал Трубину все больше и больше работы.

Анатолий совершил четыре сейва, но все же удержать ворота на замке не смог. За 10 минут до конца основного времени Мумбанья откликнулся на подачу Обамеянга и в упор расстрелял украинца.

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Неудачная серия пенальти

Этот мяч перевел встречу в экстра-тайм, а там команды дотянули и до серии пенальти. Там лиссабонцы возлагали надежды на Трубина, но украинцу не удалось отразить ни одного удара.

Зато Бенфику подвели Ди Мария и Антониу Силва. Первый попал в стойку, а с ударом второго справился Пау Лопес. Таким образом, Трубин завершает свой путь в Лиге Европы, а Марсель выходит в полуфинал на Аталанту.