Виноваты шумные зрители: эксперша ракетка мира не пожал руку судьи – демонстративное видео

Энди Маррей закончил свои выступления на турнире ATP в Париже (Франция). Бывшая первая ракетка мира проиграла в трех сетах.

Энди Маррей – Жиль Симон 1:2 (6:5, 5:7, 3:6)

Обидчиком Маррея стал 37-летний француз Жиль Симон. Поединок длился около трех часов.

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Не обошлось в этой встрече без скандалов. После последнего розыгрыша теннисисты традиционно поблагодарили друг друга за игру и должны были пожать руку судье на вышке.

Однако Энди не подал руку рефери. Экспертная ракетка мира осталась недовольна работой судьи на вышке. И это не из-за спорных решений, а из-за болельщиков, собравшихся на трибунах в Париже. А все потому, что это был прощальный турнир в карьере Жиль Симона. Потому на трибунах был аншлаг.

Судья удивил поведением

Маррей просил судью успокоить зрителей, неистово болевших за своего земляка и соперника Энди.

Дошло до того, что британский теннисист попросил вызвать на корт супервайзера, ведь рефери не собирался утолять безумных фанатов.

Маррей был готов отказаться от игры, если судья не успокоит зрителей. Однако вместо того, чтобы начать что-либо работы, рефери просто ответил: "Это ваш выбор".

Судья показал весь свой непрофессионализм в этой ситуации.

Маррей не пожал руку судьи: смотрите видео