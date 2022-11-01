Энди Маррей – Жиль Симон 1:2 (6:5, 5:7, 3:6)

Обидчиком Маррея стал 37-летний француз Жиль Симон. Поединок длился около трех часов.

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Не обошлось в этой встрече без скандалов. После последнего розыгрыша теннисисты традиционно поблагодарили друг друга за игру и должны были пожать руку судье на вышке.

Однако Энди не подал руку рефери. Экспертная ракетка мира осталась недовольна работой судьи на вышке. И это не из-за спорных решений, а из-за болельщиков, собравшихся на трибунах в Париже. А все потому, что это был прощальный турнир в карьере Жиль Симона. Потому на трибунах был аншлаг.

Судья удивил поведением

Маррей просил судью успокоить зрителей, неистово болевших за своего земляка и соперника Энди.

Дошло до того, что британский теннисист попросил вызвать на корт супервайзера, ведь рефери не собирался утолять безумных фанатов.

Маррей был готов отказаться от игры, если судья не успокоит зрителей. Однако вместо того, чтобы начать что-либо работы, рефери просто ответил: "Это ваш выбор".

Судья показал весь свой непрофессионализм в этой ситуации.

Маррей не пожал руку судьи: смотрите видео

Nerves of steel. NERVES OF GILLES ?@GillesSimon84 comes back from the brink to defeat Murray and keep his illustrious career alive!#RolexParisMasters pic.twitter.com/FhNhpXf3MU — Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2022