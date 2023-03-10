Украина может потерять право побороться за проведение ЧМ-2030: помешает война, Павелко и Марокко

Украина оказалась среди претендентов на проведения чемпионата мира по футболу 2030 года. Наша страна подала совместную заявку с Испанией и Португалией. Но неожиданно Украину в этой заявке могут заменить другой страной.

В октябре 2022 года Украина официально присоединилась к заявке Испании и Португалии, которые решили провести ЧМ-2030. Присутствие Украины в этой заявке значительно усилило ее и получило поддержку от УЕФА. В декабре 2022 года заявка на ЧМ-2030 официально была подана.

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Но в марте 2023 года The Athletic опубликовало материал, в котором утверждается, что Украину в этой заявке могут заменить на Марокко. И приводит несколько аргументов, почему это может произойти.

Война в Украине

Первая из них – война в Украине, которая продолжается до сих пор. Россия наносит ракетные удары по всей территории страны, уничтожая объекты инфраструктуры.

"Вероятность того, что Украина восстановится, чтобы принимать матчи группового этапа чемпионата мира через семь лет, становится все меньше", – убеждены авторы статьи.

Однако здесь возникает вопрос – а чем ситуация в марте 2023 года значительно отличается от ситуации в октябре или декабре 2022 года? Россия и тогда наносила ракетные удары по всей территории Украины. И через три месяца ситуация критически не изменилась.

Кроме того, вряд ли Украина в совместной заявке претендовала бы больше, чем на матчи группового этапа. Для этого нужно два города. Один из них – Киев, который хоть и обстреливают, но не подвергся критическим разрушениям. В городе достаточное количество гостиниц, есть соответствующий стадион и аэропорт. Да, нужно будет время, чтобы даже Киев привести в порядок после войны для проведения матчей такого уровня. Но об этом можно говорить только после окончания войны, чтобы окончательно оценить масштабы разрушений.

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Что касается второго города, то и здесь выбор можно будет делать после окончания войны – Львов, Днепр, Одесса или Харьков. Или даже Донецк.

Обвинения относительно Павелко

Еще одной причиной в The Athletic называют "неопределенность в верхушке Украинской ассоциации футбола после того, как президента Андрея Павелко арестовали в ноябре по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег".

В Украине действительно продолжается расследование в отношении Андрея Павелко. Суд даже отстранил его на месяц от должности президента УАФ. Но адвокаты подали апелляцию, и, пока продолжается ее рассмотрение, Павелко остается на должности и выполняет свои обязанности.

Сам Павелко и представители УАФ неоднократно угрожали, что эти уголовные дела могут привести не только к тому, что Украина потеряет шанс сразиться за проведение ЧМ-2030, но ее могут даже отстранить от международных матчей как на клубном уровне, так и сборных.

Неожиданное Марокко

Но едва ли не главная причина – активность Марокко. В конце 2022 года страна заставила о себе говорить футбольный мир, став первой африканской сборной, сумевшей выйти в полуфинал чемпионата мира.

Кроме того, именно Марокко в феврале 2023 года провел клубный чемпионат мира. Так что определенная "расположенность" к Марокко со стороны ФИФА существует.

При этом Марокко еще в 2018 году объявило о планах принять ЧМ-2030. Случилось это после того, как страна пять раз неудачно пыталась стать хозяйкой Мундиаля – в 1994, 1998, 2006, 2010 и 2026 годах.

Преимуществом Марокко над Украиной является то, что страна географически близка Испании и Португалии. Фактически их разделяет Гибралтарский пролив. Хотя Испания и Марокко даже имеют общую границу – испанские города Сеута и Мелилья расположены на севере Африки на побережье Средиземного моря. Хотя между странами за эти территории продолжаются достаточно напряженные споры.

Также Марокко является членом CAF (Конфедерация африканского футбола) и совместная европейско-африканская заявка рассматривается как потенциальный победитель голосования.

Кто соперники

Хозяева ЧМ-2030 будут избраны на 74 конгрессе ФИФА в 2024 году. И за право проведения турнира идет довольно упорная борьба групповых заявок.

Среди общих заявок есть Саудовская Аравия, Египет и Греция. И если испано-португало-марокканская заявка объединяла только две футбольные конфедерации, то здесь уже три – европейская, африканская и азиатская.

Кроме того, в 2030 году будет отмечаться 100-летие первого чемпионата мира. Тогда хозяином турнира был Уругвай. И эта страна подала заявку на проведение ЧМ-2030 вместе с Аргентиной, Парагваем и Чили. Следовательно, и у них довольно сильные позиции.