Марлос: Моя історія у збірній добігла кінця

33-річний Марлос виступив зі зверненням, у якому пояснив свій відхід зі збірної України. За словами гравця, після операції він не може грати так, як йому б хотілося.

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Я йду зі збірної України. Сумно говорити про це, але настав момент, коли доводиться це зробити. Мало хто знає, проте я маю певні фізичні проблеми та обмеження, пов'язані з перенесеною раніше операцією, що не дозволяють грати так багато, як хотілося б,

– сказав футболіст.

Марлос подякував за підтримку та довіру екстренеру збірної України Андрію Шевченку й партнерам по команді.

"Я хочу подякувати всім, хто чотири роки тому надав мені таку змогу – бути українцем і виступати за національну збірну! Я вдячний президентові УАФ Андрію Павелку і колишньому головному тренерові Андрію Шевченку за довіру й підтримку. Дякую всім партнерам по команді: хлопці, ви стали для мене справжньою футбольною родиною, моїми друзями на полі й за його межами і залишитесь ними назавжди", – зазначив Марлос.

Гравець Шахтаря не забув про вболівальників, яким також висловив подяку.

"І, звісно, я вдячний усім уболівальникам збірної України. Ми пережили багато моментів, радісних і складних, однак завжди робили це разом, об'єднані спільними футбольними цілями.

Я вірю, що в збірної велике майбутнє. У складі багато молодих талановитих гравців, тому я вірю, що колектив досягне великих успіхів. Моя історія у збірній добігла кінця, але серце завжди буде з цією командою та хлопцями. Дякую всім", – резюмував Марлос.