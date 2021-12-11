Александрия – Шахтер 1:2

Голы: Кожушко, 63 – Соломон, 70, Мораес, 77

Шахтер выиграл последние семь матчей в УПЛ. И делил с Динамо первое место в турнирной таблице. На зимний перерыв "горняки" желали уйти среди лидеров.

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Однако Александрия выступает довольно неоднозначно, победы чередуя с неожиданными поражениями. Но конкуренты показывают не лучшие результаты, поэтому Александрия и находится в верхней части турнирной таблицы.

В первом тайме команды продемонстрировали немало борьбы. Хотя и моменты у тех и у других ворот возникали. Поэтому и Билыку, и Трубину неоднократно приходилось вступать в борьбу. При этом Трубину не всегда с первой попытки удавалось поймать мяч.

Голы джокеров

Все голы в этом матче команды придержали на второй тайм. И забивали их игроки, вышедшие на замену.

Хотя еще перед голами произошла довольно неприятная ситуация – Сергей Рыбалка получил травму и покинул поле лишь на носилках.

Первыми гол забили именно хозяева поля. Третьяков навесил на Кожушко, которого оставили без опеки Марлон и Додо. И полузащитник головой направил мяч в дальний угол ворот соперника.

После этого на поле в составе Шахтера вышел Соломон. Он "положил" мяч в верхний дальний угол ворот ударом из пределов штрафной. В игре против Шерифа в лиге чемпионов он так пробивал несколько раз, но каждый раз промахивался. На этот же раз забил.

Возвращение Мораеса

На 75-й минуте на поле вышел Жуниор Мораес. Это его первый выход на поле после почти 8 месяцев отсутствия из-за травмы. И уже через две минуты он отметился забитым голом – Цуриков неудачно выбил мяч, срезав его в сторону собственных ворот. Его и подхватил Мораес, вблизи пробив мимо Белика.

Шахтер побеждает и на зимний перерыв уходит в статусе лидера УПЛ, набрав 47 очков.

Видеообзор матча Александрия – Шахтер