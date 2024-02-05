У січні Шахтар підписав двох бразильських півзахисників. Новими гравцями донеччан стал Кевін та Марлон Гомес, кожен із них обійшовся клубу по 12 мільйонів євро.

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Останній перейшов з Васку да Гами, але поки не доєднався до команди. Марлон викликаний до олімпійської збірної Бразилії, яка у ці дні проводить матчі відбору до Олімпіади-2024.

У кваліфікаційних іграх, які тривали в січні, Гомес був гравцем основи "селесао" та навіть відзначився голом у ворота Еквадора. Проте на перший матч фінальної стадії відбору проти Парагвая новачок Шахтаря не потрапив у заявку.

Бразильські ЗМІ повідомляють, що Марлон отримав серйозну травму. За їхніми даними, у гравця стався перелом малогомілкової кістки лівої ноги. Цю інформацію частково підтвердили і українські ЗМІ.

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Як зазначає ТаТоТаке з посиланням на власні джерела у Шахтарі, Марлон і справді отримав пошкодження, але обійшлось без перелому. За даними джерела, гравець зможе повернутися до тренувань за 2-3 тижні. Таким чином, його участь в іграх 1/16 фіналу Ліги Європи проти Марселя неможлива.

Зазначимо, що у сезоні-2023 в бразильській Серії А 20-річний футболіст відіграв 23 матчі, відзначившись одним асистом. Його команда Васку да Гама посіла 15 місце за підсумками сезону.

Довідка. Шахтар пішов на зимову паузу в УПЛ на четвертому місці. Команда Маріно Пушича відстає від лідера Кривбаса на три бали, але має два матчі в запасі. За втраченими очками "гірники" ділять першу сходинку із Динамо.