Футболист Боруссии Менхенгладбах Маркус Тюрам, который результативным пасом помог своей команде разгромить Шахтер, попал в скандал. Игрок сборной Франции был удален в 13 туре Бундеслиги против Хоффенхайма за неспортивное поведение.

На 79-й минуте при счете 1:1 23-летний Тюрам плюнул в лицо защитнику соперников Штефану Пошу после перепалки. Об этом сообщает 24 канал.

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Игрок сборной Франции сразу был удален. Находясь в большинстве, Хоффенхайм наказал соперника и вырвал победу 2:1. Матч состоялся 19 декабря.

К слову. Это первое удаление сына экс-защитника сборной Франции Лилиана Тюрама за два года.

Приму любое наказание

Тюрам уже извинился перед игроком Хоффенхайма. Он опубликовал пост в соцсетях.

Сегодня произошло то, что нехарактерно мне и не должно случаться никогда. Я неправильно отреагировал на поведение соперника, и то, что произошло, произошло случайно, без умысла. Я прошу прощения у всех: у Штефана Поша, у соперников, у партнеров, у моей семьи, у всех, кто видел мою реакцию,

– написал Тюрам.

Футболист добавил, что примет любое наказание.

pic.twitter.com/aoXmb41oFq — T I K U S (@MarcusThuram) December 19, 2020

Немецкая Бундеслига после 13 тура идет на рождественский перерыв до 2 января 2020 года. Боруссия находится на 8-й строчке. Хоффенхайм – 11-й.