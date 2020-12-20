Обидчик Шахтера Тюрам плюнул в лицо сопернику: видео
Футболист Боруссии Менхенгладбах Маркус Тюрам, который результативным пасом помог своей команде разгромить Шахтер, попал в скандал. Игрок сборной Франции был удален в 13 туре Бундеслиги против Хоффенхайма за неспортивное поведение.
На 79-й минуте при счете 1:1 23-летний Тюрам плюнул в лицо защитнику соперников Штефану Пошу после перепалки. Об этом сообщает 24 канал.
Смотрите также Ливерпуль забил 7 сухих голов Кристал Пэлас: видео
Игрок сборной Франции сразу был удален. Находясь в большинстве, Хоффенхайм наказал соперника и вырвал победу 2:1. Матч состоялся 19 декабря.
Приму любое наказание
Тюрам уже извинился перед игроком Хоффенхайма. Он опубликовал пост в соцсетях.
Сегодня произошло то, что нехарактерно мне и не должно случаться никогда. Я неправильно отреагировал на поведение соперника, и то, что произошло, произошло случайно, без умысла. Я прошу прощения у всех: у Штефана Поша, у соперников, у партнеров, у моей семьи, у всех, кто видел мою реакцию,
– написал Тюрам.
Футболист добавил, что примет любое наказание.
Немецкая Бундеслига после 13 тура идет на рождественский перерыв до 2 января 2020 года. Боруссия находится на 8-й строчке. Хоффенхайм – 11-й.
Поделиться новостью
-
Устоит ли Вест Хэм Ярмоленко перед Челси на их фартовой домашней арене: прогноз букмекеров20 декабря 2020 , 14:45
-
В Испании голкипер стоя на коленях и спиной к сопернику отбил два пенальти: видео16 декабря 2020 , 11:10
-
Усик отступает? Неоднозначное заявление украинца о бое Джошуа – Фьюри19 декабря 2020 , 12:44